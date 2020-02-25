Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 milyar dolara çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Aliyev ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Azerbaycan ike ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu.''

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık etti. İki lider daha sonra iş birliği anlaşmalarının imza törenine iştirak etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

- Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir.

- Biz her zaman Azerbaycan'ın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Azerbaycan'ın yakaladığı olumlu ivme devam edecektir. Azerbaycan ekonomisinin kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymakta. Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu.

- Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.