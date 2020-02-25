Jackie Chan Coronavirüs (Covid 19) nedeniyle karantinaya alındı bomba iddia
Coronavirüsü'nün tedavisini bulana para ödülü vereceğini söyleyen Jackie Chan'in Coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üstelik Jackie Chan'in eşi Joan Lin ve kayınvalidesinin de karantinada olduğu iddia edildi.
Dünyaca ünlü Hong Kong'lu oyuncu Jackie Chan'in bir etkinliğe beraber katıldığı misafirinde Coronavirüsü'nün tespit edildiği iddia edildi. Bu nedenle 65 yaşındaki ünlü oyuncu Jackie Chan'in de etkinlikte bulunan misafirlerle beraber karantina altına alındığı söylendi.
Hatta iddialara göre, Jackie Chan'in eşi Joan Lin ve kayınvalidesinin de etkinlikte olduğu, onlarında karantinaya alındığı söylentiler arasında yer aldı.
İddialar hızla yayılırken Jackie Chan'in kaynakları ise ünlü oyuncunun o etkinlikte değil bir başka etkinlikte olduğunu söyledi.
İddialara göre virüs bulaşmış kişi Batı Bölgesi'ndeki bir deniz ürünleri ve ördek restoranında bulunurken, Jackie Chan ve arkadaşları Kowloon bölgesinde bir akşam yemeği etkinliğindeydi. İki lokanta arasındaki mesafe ise yarım saat.