HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Corona virüsü iyileştiren tek ilaç! Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), remdesivir isimli ilacın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" dedi.

Abone ol

Çin’den yayılan Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları devam ederken, ‘remdesivir’ isimli ilacın hastalanan kişilerde işe yaradığı iddiasına Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de ‘onay’ geldi. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward ‘remdesivir’in şu an için hastalarda olumlu etki eden tek ilaç olduğunu söyledi.

Aylward, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir” dedi. DSÖ yetkilisinin bu açıklamasının ardından, remdesiviri üreten Amerikan ilaç firması Gilead Sciences’ın hisseleri yüzde 5 oranında yükseldi. Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri remdesivir ile Koronavirüs'üne (Kovid-19) karşı insanlar üzerinde yapılan klinik testlerin devam ettiğini, kesin sonuçların birkaç hafta sonra çıkacağını ekledi.

Gilead Sciences ise CNN International’a yaptığı açıklamada Çinli sağlık yetkilileriyle iki ayrı çalışma yürüttüklerini doğruladı. Çalışmalardan birinin Koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan, ikincisinin ise daha hafif durumdaki hastalarla yapıldığı belirtildi. Şirket, sonuçları nisan ayında almayı planladıklarını ekledi.

Remdesivir isimli ilaç geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılmıştı. Gilead Sciences, ilacın Wuhan virüsüne benzer iki başka Koronavirüs'ü olan MERS ve SARS üzerinde bir miktar başarı elde ettiğini de açıklamıştı.

İlgili Haberler
Bakan Süleyman Soylu'dan koronavirüs açıklaması! Avusturya ve Hırvatistan'da da ilk coronavirüs vakaları görüldü Coronavirüs maskesi fiyatı ne kadar? N95 9332 maskesi almanız lazım Coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı fırladı! Aşı bulundu haberi geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi'de koronavirüs tespit edildi karantinaya alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs açıklaması! Bir şey olsa paylaşmak zorundayız
Hüsnü Mübarek öldü! Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in eşi ve çocukları kimdir?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder
Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu
Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam
Devlet Bahçeli MHP grupta bombaladı: Ha Serok ha Babacan; alayı alçaktır
ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 milyar dolara çıkaracağız
Pendik'te eli bıçaklı hırsız marketteki bütün paraları alarak kayıplara karıştı
3 aylar karşılama mesajları 2020 resimli yeni 3 aylar mesajları
HDP Kongresi ile ilgili terör soruşturması 14 gözaltı
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
Yorumlar