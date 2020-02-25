Avusturya ve Hırvatistan'da da ilk coronavirüs vakaları görüldü

Avusturya ve Hırvatistan, ülkelerinde coronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğünü duyurdu. Böylelikle dünyada coronavirüs vakası yaşanan ülke sayısı 29'a çıktı.

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hastanın 19-21 Şubat arasında İtalya'nın Milano kentinde bulunduğunu, döndükten sonra "hafif" belirtiler gösterdiğini ve bir sağlık merkezinde izole edildiğini belirtti.

2 kişide Koronavirüs tespit edildi

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 2 kişide yeni tip coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İki hastanın da İtalyan vatandaşı olduğu ve virüsü büyük ihtimalle İtalya'nın Lombardy bölgesinde kaptığı bildirildi.