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Avusturya ve Hırvatistan'da da ilk coronavirüs vakaları görüldü

Avusturya ve Hırvatistan, ülkelerinde coronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğünü duyurdu. Böylelikle dünyada coronavirüs vakası yaşanan ülke sayısı 29'a çıktı.

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hastanın 19-21 Şubat arasında İtalya'nın Milano kentinde bulunduğunu, döndükten sonra "hafif" belirtiler gösterdiğini ve bir sağlık merkezinde izole edildiğini belirtti.

2 kişide Koronavirüs tespit edildi

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 2 kişide yeni tip coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İki hastanın da İtalyan vatandaşı olduğu ve virüsü büyük ihtimalle İtalya'nın Lombardy bölgesinde kaptığı bildirildi.

Son durum!

Virüs şu anda çoğu Çin'de olmak üzere 2 bin 600'den fazla insan öldürdü. Dünya genelinde 80 binden fazla görüldü. Avrupa'da en büyük salgın 220 doğrulanmış vakanın bulunduğu ve 7 kişinin öldüğü İtalya'da görüldü.  

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