Bayrampaşa'da dergahtan çıkan iki kardeşe bıçaklı saldırıda bulunuldu!

BAYRAMPAŞA'da dergahtan çıkan iki kardeş evlerine doğru gittiği sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 18 yerinden bıçaklanan diğer genç işe kardeşinin cenazesi başında gözyaşlarına boğuldu. Olay sırasında saldırganlar, iddiaya göre sloganlar atarak olay yerinden kaçtı.

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Bayrampaşa'da bulunan Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü bıçaklanma olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Emrah Kırmızıkan ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İlk anda saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların hedefi oldu.

İddiaya göre saldırganlar slogan atarak kaçtı

Yaralanan Kırmızıkan kardeşler çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

"Beni de 18 yerimden bıçakladılar"

Saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan bugün Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin tabutunun başında gözyaşı dökerek dua eden Muhammet Emin Kırmızıkan, "Bayrampaşa'da birlikte dergahımızdan çıktıktan sonra pusu kurmuşlardı bize. Ben bıçağı ilk başlarda hissetmedim. Kardeşim de o anda benim üstüme doğru geldi onlar bana bir şey yapamasın diye. Bıçak darbesinin en büyüğünü o almış zaten. Beni de 18 yerimden bıçakladılar. Adalet istiyoruz. Daha önceden hiçbir şekilde tehdit almadık" şeklinde anlattı.