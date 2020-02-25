Önceki gün 16 kuruş zam bugün 10 kuruş indirim! Benzinde kafalar karıştı

Benzine önceki gün yapılan 16 kuruşluk zammın arkasından bugün 10 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 10 kuruş indirim geldi.

EPGİS açıklaması

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 Krş/Lt pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

İndirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi. Benzine önceki gün 16 kuruş zam yapılmıştı.