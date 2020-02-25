POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu'dan koronavirüs açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan" açıklaması yaptı.

Dünyayı tedirgin eden ve ölümlere yol açan koronavirüsün Türkiye'de saklandığı iddiaları gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

Esenboğa'ya iniş yapan İran uçağı uçağı

Öte yandan İran'dan İstanbul'a gelen uçak, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçakta bulunan yolculardan 17'sinde yüksek ateş tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta bulunan mürettebat ve yolcular dahil 32 kişinin gözlem altında tutulacağını açıkladı.

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