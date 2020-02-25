Öğretmen dizisi 1. Bölüm 1. Fragmanı

Olaylı tanıtım fragmanlarından sonra iyice merak konusu olan Fox Tv'nin 'Öğretmen' dizisi 4 mart çarşamba günü yayınlanmaya başlayacak.

Başrolünde idealist bir öğretmen olan Akif karakteri ile en son Poyraz Karayel dizisindeki çıkışıyla akıllarda yer alan sevilen oyuncu İlker Kaleli yer alacak. Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı dizide Kaleli'ye Ceren Moray, Afra Saraçoğlu,Efekan Can gibi isimler eşlik edecek.

Öğretmen dizisinin konusu ne?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek! Dizide yer alan öğretmenin, öğrencisine şiddet uygulayıp bıçak çekmesi birçok duyarlı vatandaş ve öğretmen tarafından tepkiyle karşılandı.

Merak uyandıran tanıtımları yayınlanan dizi, Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlandı. 10 bölümlük bir Japon dizisi olan bu dizi büyük beğeni toplamıştı.