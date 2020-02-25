POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e tespih hediye etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev baş başa görüştü. Erdoğan'ın yanında Aliyev'e verilmek üzere bir hediyesi vardı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.

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