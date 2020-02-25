Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e tespih hediye etti

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev baş başa görüştü. Erdoğan'ın yanında Aliyev'e verilmek üzere bir hediyesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.