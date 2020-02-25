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Pegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış esnasında motoruna kuş girdiği bildirildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-İzmir seferini gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış sırasında motoruna kuş girdi.

Havada panik anları
PC2102 kuyruk numaralı uçağın motoruna kuş girmesinin ardından panik yaşandı. Kazayı atlatan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Önce yeni uçak getirilecek dendi
Yaşanan paniğin ardından yolculuk için önce yeni bir uçağın getirileceği söylendi.

Aynı uçakla uçurdular
Ancak yapılan incelemelerin ardından yolcular aynı uçağa bindirilerek İzmir'e götürüldü.

Yolcular ise kaza atlatan uçağa yeniden bindirilmeleri nedeniyle şirkete tepki gösterdi.

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