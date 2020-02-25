Fahrettin Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Yeni Koronavirüs tehdidine yönelik alınan tedbirler için kendisini ve ekibini kutladığını söyleyerek MHP liderine teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Koronavirüs tehdidine yönelik Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini ve ekibini kutladığını söyledi.

Twitter adresinden yaptığı açıklamada Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla kendilerinin yanında olduğunu gördüklerini belirten Bakan Koca, MHP liderine teşekkür etti.

İşte Koca'nın o açıklamaları;