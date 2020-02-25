Türkiye İran sınırında korkutan bir deprem daha

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada; 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesi olduğu belirtildi.

Açıklamada; depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.