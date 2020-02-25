HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Başakşehir'e 3.75 oran verilirken, Trabzonspor 3.00 oranıyla favori olarak gösterildi.

Abone ol

İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra yenen Galatasaray'ın oranı 4.00'ten 3.25'e düşerken Trabzonspor'un oranı 2.75'ten 3.00'e çıktı. Haftayı lider kapatan Medipol Başakşehir'in oranı ise 5.00'ten 3.75'e düşürüldü.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.25

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 10.00

Beşiktaş: 25.00

Eski oranlar:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir 5.00

Sivasspor 8.00

Beşiktaş: 20.00

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: İnsan onuruyla bağdaşmayan...
Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
İstanbul Bayrampaşa'da abi ile kardeşe bıçaklı saldırı 1 ölü 1 yaralı
Isparta'da kaybolan 3 genç kız günler sonra İzmir'de bulundu
Önceki gün 16 kuruş zam bugün 10 kuruş indirim! Benzinde kafalar karıştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs açıklaması! Bir şey olsa paylaşmak zorundayız
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Fahrettin Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi
Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor
Türkiye İran sınırında korkutan bir deprem daha
Eskişehir'i sarsan cinayet! Zehra nişanlısının boğazını kesip öldürdü
Yorumlar