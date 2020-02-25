Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Başakşehir'e 3.75 oran verilirken, Trabzonspor 3.00 oranıyla favori olarak gösterildi.Abone ol
İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra yenen Galatasaray'ın oranı 4.00'ten 3.25'e düşerken Trabzonspor'un oranı 2.75'ten 3.00'e çıktı. Haftayı lider kapatan Medipol Başakşehir'in oranı ise 5.00'ten 3.75'e düşürüldü.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.25
Başakşehir: 3.75
Sivasspor: 7.50
Fenerbahçe: 10.00
Beşiktaş: 25.00
Eski oranlar:
Trabzonspor: 2.75
Galatasaray: 4.00
Fenerbahçe: 4.50
Başakşehir 5.00
Sivasspor 8.00
Beşiktaş: 20.00