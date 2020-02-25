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Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

Anadolu Ajansı

Galatasaray hisseleri, bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan Galatasaray hisseleri, borsadaki aynı performansını bugün de sürdürüyor.

Galatasaray'ın hisse fiyatı dün yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükselmişti.

Bugün yüzde 17,7 kazançla 4,24 liraya kadar yükselen Galatasaray'ın hisse fiyatı, saat 14.05 civarında yüzde 10 değer kazancıyla 3,96 lira seviyelerinde seyretti.

Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasına karşın daha sonra endekste satış baskısının arttığını belirterek, Galatasaray hisselerindeki pozitif seyre dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da saat 14.05 itibarıyla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 2,56 azalışla 6,46 lira, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 1,96 kayıpla 14,04 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaretin hisseleri yüzde 5,30 değer kaybıyla 2,86 lira seviyelerinde seyrediyor.

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