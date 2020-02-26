HABER /  DÜNYA

Almanya'da cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Pforzheim kentindeki bir cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. 

Abone ol

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yerel saatle 17.03'de gelen elektronik postada camide bomba olduğu ve saat 18.00'de patlatılacağı belirtildi.

Bomba tehdidinin bildirilmesi üzerine gelen polis, güvenlik amacıyla camiyi boşaltarak, çevresine şerit çekip önlem aldı.

Cami yakınındaki demir yolu ve otoyollar trafiğe kapatıldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Camide uzman ekiplerce yapılan aramada herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ve ihbarın asılsız olduğu belirtildi.

Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

DİTİB Pforzheim Fatih Camisi'ne geçen hafta yine asılsız bomba ihbarı yapılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi
Yok böyle kaza! İnsanı dehşete düşüren görüntü
Pompeo: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
Hasan Ruhani'den koronavirüs açıklaması
Davutoğlu'na 63 koruma 10 araç yetmedi!
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatından özel video
Muğla'da bir kişi üzerinde 127 parça tarihi eser ile yakalandı
Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor
Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı hepimizin yıkılırsa altında kalırız
Emekli promosyon ödemesi ne zaman 2020 banka ödeme günleri
Yorumlar