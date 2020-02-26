Yok böyle kaza! İnsanı dehşete düşüren görüntü

Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan'ın twitter hesabından yayınladığı bir görüntü dün gecenin en çok tartışılan konusu oldu.

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GAZİANTEP'te güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir görüntü tüyler ürpertti. Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan, Suriyeli gençlerin sigortadan para almak için kendilerini lüks araçların önüne attıklarını ileri sürerken Gaziantep Valiliği, iddiaları yalanladı.

Şencan'ın twitter adresinden paylaştığı görüntülerde iki genç Rasaf yolu üzerinde sohbet ederken görülüyor. Gençler, yoldan geçen araçlara bakarken biri yoldan geçen aracın önüne kendisini atıyor.

Şok iddia: Her şey sigortadan para almak için

CHP'li Meclis Üyesi Şencan, yetkililerden kazalarla ilgili önlem alınmasını isterken gençlerin kendilerini bilerek araçların önüne attığı ve amaçlarının ise sigortadan para almak için olduğunu ileri sürdü.

Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Şencan'ın paylaşımı sonrası Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. CHP'li Meclis Üyesi'nin açıklamaları yalanlanırken, yabancı uyruklu gencin intihar ettiği ve yoğun bakımda olduğu belirtildi.

İşte o açıklama;

"Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep’te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır.

İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır."