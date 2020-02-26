Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatından özel video

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir video hazırladı.Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafında hazırlanan video Twitter hesabı üzerinden kullanıcılarla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için hazılanan videoyu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz" ifadeleriyle paylaştı
Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz @RTErdogan! #NiceSenelereSeninle pic.twitter.com/JxBXB5B6f4— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) February 25, 2020