HABER /  POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabında videolu paylaşım yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın doğum günü AK Parti'de coşkuyla kutlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bayram Şenocak: Daima seninleyiz

Şenocak paylaşımda "Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi
Yok böyle kaza! İnsanı dehşete düşüren görüntü
Pompeo: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
Hasan Ruhani'den koronavirüs açıklaması
Davutoğlu'na 63 koruma 10 araç yetmedi!
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı
Almanya'da cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatından özel video
Muğla'da bir kişi üzerinde 127 parça tarihi eser ile yakalandı
Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor
MSÜ geç başvuru ekranı TC ile MSÜ başvuru yapma
Yorumlar