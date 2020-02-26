AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabında videolu paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın doğum günü AK Parti'de coşkuyla kutlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bayram Şenocak: Daima seninleyiz

Şenocak paylaşımda "Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz" ifadelerine yer verdi.