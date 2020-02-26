Çarpıcı anket AK Partililer Abdullah Gül ve Ali Babacan'a oy verecek mi?

Optimar Araştırma Şirketi’nin yaptığı son ankete göre, “Abdullah Gül’e oy veririm” diyen AK Partililerin oranı yüzde 2.1 iken, "Ali Babacan'a oy veririm" diyenlerin oranı 2.2 çıktı.

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Abdullah Gül ve Ali Babacan, AK Parti tabanından oy almak umuduyla yola çıktı ancak anketler hiç de öyle demiyor. Optimar Araştırma Şirketi’nin 25-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 317 kişi ile yaptığı anketten yeni parti kurma çalışmaları süren Abdullah Gül ve Ali Babacan'la ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı. Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan son tura kalsa kime oy verecekleri konusunda CHP ve İYİ Partililerin çok büyük oranı 'kararsızım' cevabı veriyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan'a oy vermeyi düşünenlerin oranı ise çok daha çarpıcı. Optimar Anketi'nin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı. İşte o yazıdan çarpıcı bölümler:

Abdullah Gül CHP seçmeninin gönlünü kazanmaya çalışıyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve HDP seçmeninin gönlünü kazanmaya dönük açıklamalar yapmaya devam ediyor. Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelince CHP’liler ayaklanmışlardı. Gül, 2023’te aynı direnişle karşılaşmamak için Erdoğan neyi destekliyorsa ona karşı çıkıyor.

CHP'liler 'içimizden biri olsun' diyor

CHP milletvekilleriyle konuşuyorum. Bir grup milletvekili Gül’e karşı tavrını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler “CHP içinden biri olsun” diyor. Muharrem İnce ise iddiasını koruyor. Tabii bu işin bir de ‘Millet İttifakı’ boyutu var. (...) Cumhurbaşkanı adayı konusunda ‘Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu ile Gül ve Akşener ile İmamoğlu ekseninden söz ediliyor.

CHP ve İYİ Parti tabanı Gül ve Babacan için ne diyor?

Abdullah Gül’e CHP tabanı da mesafeli duruyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin 25-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 317 kişi üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar yer alıyor. “Abdullah Gül ile Erdoğan son tura kalsa kime oy verirsiniz?” diye sorulduğunda CHP’lilerin yüzde 70.9’u, İYİ Partililerin ise yüzde 58.4’ü kararsız olduğunu ifade ediyor. Ali Babacan’la ilgili de benzer sonuçlar çıkıyor. CHP’lilerin yüzde 69.5’i, İYİ Partililerin ise yüzde 52.7’si kararsız çıkıyor.

Gül ve Babacan'a oy veririm diyen AK Partililerin oranı kaç?

İlginç olan, “Abdullah Gül’e ve Ali Babacan’a oy veririm” diyen AK Partililerin oranı. AK Partililerin yüzde 2.1’i Gül’e, 2.2’si ise Babacan’a oy vereceğini söylüyor. Gül ve Babacan CHP’lileri kazanamadıkları gibi, AK Partilileri de kaybetmişler.