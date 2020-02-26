UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna 2 karşılaşmayla devam edildi. Son 16 turu ilk maçında Napoli, konuk ettiği Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, ağırladığı Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında, geçen yılın yarı finalisti Barcelona, San Paolo Stadı'nda İtalya temsilcisi Napoli'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ve kontrataklarla etkili olan ev sahibi Napoli, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Piotr Zielinski'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dries Mertens, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek 30'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, 57'nci dakikada Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Barcelona'da Arturo Vidal, 89'uncu dakikada yaptığı faul ve ardından hakeme itirazı nedeniyle art arda 2 kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkaran Belçikalı forvet Mertens, Napoli kariyerindeki toplam 121'inci golünü kaydederek, kulübün en skorer oyuncusu Slovak Marek Hamsik'i yakaladı.

Bayern Münih tur kapısını araladı

Gecenin diğer mücadelesinde turnuvanın tecrübeli takımlarından Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz ekibi Chelsea'yi ağırladı.

Karşılaşmaya atak başlayan Bayern Münih'te Thomas Müller'in 35'inci dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ev sahibi ekip, ilk yarıda ürettiği pozisyonlardan yararlanamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Bayern Münih, 51 ve 54'üncü dakikalarda Serge Gnabry, 76'ncı dakikada Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Chelsea'de Marcos Alonso, Lewandoski'ye yaptığı faulün ardından 83'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Polonyalı santrafor Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11'inci golünü atarak, krallık yarışında Borussia Dortmundlu Erling Braut Haaland'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Karşılaşmaların rövanşları, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.