Elneny: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelebilir

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Mohamed Elneny, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi.

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Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny beIN SPORTS'a özel bir röportaj verdi.

Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, "Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig ile arasında çok fark olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde ve herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.

"Mesut, Fenerbahçe'ye gelebilir''

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu" diyen Elneny, "Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullandı.

Sergen mi Avcı mı?

Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile çalışmanın oluşturduğu farklardan da bahseden Elneny, "Oyuncular bazen teknik direktörün daha agresif davranmasını isterler. Sergen hoca da bunu yapıyor. Sergen Yalçın, iletişim anlamında doğrudan hareket eden, daha sert davranabilen bir karakter. Abdullah hoca çatışmayı çok sevmeyen, mümkün olduğunca oyuncusunu mutlu etmek isteyen bir teknik adam" dedi.

Elneny, "Sergen Yalçın sezon başında gelseydi işler farklı olur muydu?" sorusuna ise, "Onu Allah bilir" yanıtını verdi.

"Boateng'in Türkçe şarkılarla arası çok iyi. Sen neler dinliyorsun?" sorusuna cevap veren Elneny, "Müzikle pek aram yok. Sürekli Kur'an-ı Kerim dinliyorum" diye konuştu. Elneny, Beşiktaş ile 25 resmi maçta görev yaptı.