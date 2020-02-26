'17-25 Arallık tapeleri gerçek' raporu veren bilirkişinin FETÖ'yle irtibatı çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'den 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya sunduğu bilirkişi raporu tartışması sürüyor. Celal Çelik'in talebi üzerine 17-25 Aralık tapelerinin gerçek olduğu yolunda rapor veren bilirkişi Edward J. Primeau'dun FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in FETÖ’den 40 yıla kadar varan hapis talebiyle yargılandığı davada sıfırlama tapelerinin gerçek olduğuna dair bir raporu mahkemeye sunması üzerine Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, o raporu veren bilirkişinin peşine düştü. Selvi, "tapeler gerçek" raporu veren ABD'li bilirkişiEdward J. Primeau'dun çalıştığı hukuk bürosunun, Fetullah Gülen'in avukatlık bürosu olduğunu belgeledi.

İddia edilen tapelerin 17-25 Aralık soruşturma dosyasında yer almadığını, 17-25 Aralık savcısı Celal Kara'nın o tapeler için Can Dündar'a verdiği röportajda "kanuni tapeler olmadığını" açıkladığını hatırlatan Selvi, 17-25'i yapan FETÖ’cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da o tapeleri yalanladığını yazdı.

Yakup Saygılı’nın başında olduğu Mali Şube’nin bilgisayarlarında 17-25 Aralık fezlekesi hazırlanırken, Erdoğan için “dönemin Başbakan’ı” yazıldığını ifade eden Abdülkadir Selvi, "17-25 Aralık operasyonunu bilen firari FETÖ’cü savcı Muammer Akkaş ise FETÖ’nün yayın organı olan Millet gazetesinde 18 Mayıs 2015 günü yaptığı açıklamada, 'Bu ses kaydından internette yayınlanana kadar hiç haberim olmadı. Bizim dosyamızda böyle bir kayıt yok' demişti." dedi.

Tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in neden tapeler gerçek diye ortaya çıkma gereği duyduğunu soran Selvi, Kılıçdaroğlu'nun dünkü CHP Grup Toplantısı'nda o tapelere hiç değinmediğini hatırlatıp şöyle yazdı: "Oysa Celal Çelik hakkında dava açılmasına neden olan süreç, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cüler tarafından yasadışı olarak üretilmiş konuşmaları Meclis kürsüsünden dinletmesiydi. Kılıçdaroğlu bu kez ses kayıtlarını dinlettirmek bir yana, hiç değinmedi bile."

O bilirkişinin bürosu Gülen davasına bakıyor

"Bilirkişi raporunun altında imzası bulunan Edward J. Primeau ile aynı davalarda birlikte hareket ettiği Prof. Al Yonovitz’in temsilci hukuk bürosu Washington DC merkezli Stepteo&Johnson" hatırlatması yapan Abdülkadir Selvi, o bağlantıyı şöyle ifşa etti: "Peki, bu hukuk bürosuyla Fetullah Gülen arasında bir ilişki var mı? Var. Bu hukuk bürosu Gülen’in ABD’de çalıştığı hukuk bürosu. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cülükle suçlanan avukatı, bula bula ABD’de Fetullah Gülen’in bürosuyla çalışan bir bilirkişiyi bulmuş. Bilirkişi yerine raporu bizzat Fetullah Gülen’den alsa daha inandırıcı olurdu..."