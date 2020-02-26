HABER /  FENERBAHÇE

Anelka: Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, sarı lacivertli taraftarlardan, Başkan Ali Koç'a zaman vermelerini istedi. 

''Ali Koç'a zaman verilmeli''
Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."

''Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim''
Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti:  "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fetö imamından Muhsin Yazıcıoğlu itirafı ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse
Elneny: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelebilir
'17-25 Arallık tapeleri gerçek' raporu veren bilirkişinin FETÖ'yle irtibatı çıktı
Çarpıcı anket AK Partililer Abdullah Gül ve Ali Babacan'a oy verecek mi?
Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı
Coronavirüs Avrupa'da bir ülkeye daha sıçradı İtalya'da ölü sayısı 11'e çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih avantajı kaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu
Otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı
Almanya'da cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Muğla'da bir kişi üzerinde 127 parça tarihi eser ile yakalandı
YDS başvuru tarihi son gün ÖSYM YDS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?
Yorumlar