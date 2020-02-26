Beşar Esad İdlib'de yine sivilleri vurdu! 20 ölü

SURİYE 'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda İdlib'in şehir merkezinde 6, Maarrat Misrin'de 11, Biniş'te 3 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerin arasında 7 çocuk var

İdlib sivil savunma yetkilileri de, Maarrat Misrin bölgesinde mültecilerin kampının 4 füze ile hedef alındığı saldırıda 7'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 44 kişinin yaralandığını söyledi. Sivil savunma ekipleri, saldırıların yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün de 17 kişi hayatını kaybetti

Esad rejimi, dün ise İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.