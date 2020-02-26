Fatih Portakal'dan "FOX yalan haber üretmeyi bıraksın" çıkışına yanıt

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" tepkisine "Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz'' diyerek yanıt verdi.

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FOX muhabirinin önceki gün, "Libya’da birkaç tane şehit var ifadenize muhalefet tepki gösterdi" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FOX, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın" diyerek çıkışmıştı.

11 saniye muhabire yanıt vermediğini vurgulayan Fatih Portakal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle yanıt verdi:

"Kendi sözü ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz. Mersin’de de Elazığ’da da SGK’da da doğru haber yaptık. Her birinin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da. Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama, haber kanalı da etkili. Genel müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence.