Defne Samyeli ayrılık sonrası mayoyla Palandöken'e çıktı!

Komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı ayrılık sonrası işine odaklanmak istediğini söyleyen Defne Samyeli, Palandöken'e çıkıp mayoyla poz verdi.

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Alem Dergisi'nin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısına kapak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi.

Çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Samyeli'nin düzgün fiziği takipçileri tarafından çokça beğeni aldı.

Sosyal medyayı önemsediğini söyleyen Defne Samyeli samimi açıklamalar yaptı:

“Ama çok profesyonel idare edemiyorum galiba. Ben bazen aktif, bazen pasifim. Eskiden sahne ve ekran işlerinin geri bildirim mekanizmaları arasında sosyal medya etkileşimi yoktu."

İşte Defne Samyeli'nin kar üstündeki mayolu pozları:







