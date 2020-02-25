Defne Samyeli Cem Yılmaz'la ilgili soruya bakın ne cevap verdi aldatıldım demişti
Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'la olan aşkının Serenay Sarıkaya nedeniyle bitmesinin ardından Samyeli'den yine olay yaratacak açıklamalar geldi. Cem Yılmaz'la ilgili soruya Defne Samyeli bakın neler söyledi.
Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile olan 1,5 yıllık ilişkisine son vermenin ardından Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile olan aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın üzerine yayılan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı haberlerine 'konduramadım' diyen Defne Samyeli, yeni açıklamalara imza attı.
Defne Samyeli, önceki akşam kızı Deren Talu ile Cihangir'de kameraların objektifine yakalandı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Samyeli,"Kızımla birlikte sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününe katıldık" dedi.
Geçtiğimiz akşam, sahnede 'Aldırma Gönül' şarkısını söylemesi dikkat çeken Samyeli'ye "Sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz’a gönderme mi?" sorusu yöneltildi.
Cem Yılmaz, sorusu üzerine Defne Samyeli, ''Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede otuz beş tane şarkı söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil'' cevabını verdi.