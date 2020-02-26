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Fatih Terim'den futbolculara şampiyonluk ödevi!

Kadıköy'de 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi ödevinden sonra futbolcularına şampiyonluk ödevi vermeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe deplasmanından galip gelebilmek için tüm futbolcuları için “ev ödevi” veren ve yapılmasını istediği görevlerin sahaya yansımasıyla gururlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şimdi de “şampiyonluk ödevi” hazırlığına girdi. 

''Bir gün keyfini çıkarın ama önümüzde zorlu maçlar var”
Milliyet2in haberine göre; oyuncularının ne yapmaları gerektiği konusunda toplam 5 dilde mektuplar hazırlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, şampiyonluğu etkileyecek birçok faktör hakkında öğrencilerini uyaracak. Maç sonrası soyunma odasında, “Çok önemli bir maçı kazandık ama o kadar... Bir gün keyfini çıkarın ama önümüzde zorlu maçlar var” diyen tecrübeli teknik adamın, futbolculara ligin kalan 11 haftası için hazırlayacağı ifade edildi.

23. şampiyonluğa çok önem veriyor
Tecrübeli teknik adam, Kadıköy’deki konsantrasyon ile yola devam etmelerinin altını çizeceği ve her maçı çok ciddiye almaları gerektiğini belirteceği dile getirildi. Terim futbolculardan, özel hayatlarından, beslenmelerine, uyuma saatlerinden, birlikte geçirilecek vakitlere kadar birçok konuda yönlendirmede bulunacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronunun 23. şampiyonluğa çok önem verdiği öğrenildi.

15 milyon liraya yakın ciro
Fatih Terim, şampiyonluk yolunda her oyuncuya ihtiyacının bulunduğunu ifade ederek, maçlarda kart konusunda daha dikkatli olunmasını da isteyecek. Cim-Bom’un Fenerbahçe derbisindeki galibiyeti kasayı da doldurdu. Türkiye’nin birçok noktasındaki GS Storelarda çok önemli satış rakamlarına ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların toplamda 15 milyon liraya yakın ciro gerçekleştiği belirtildi.

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