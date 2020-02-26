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Millet İttifakı çatırdıyor! İyi Parti'den CHP'ye HDP resti: Onlar varsa biz yokuz

Geçtiğimiz yerel CHP ile HDP arasındaki gizli ittifakın, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamaları ile artık saklanmıyor olması İyi Parti'nin milliyetçi kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu. Bazı partililer HDP'nin olduğu yerde bizim ne işimiz sorusunu sordu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik sarf ettiği 'ittifak' sözleri sonrası, Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'de tartışmaları getirdi. İyi Parti CHP'ye resti çekti: Onlar varsa biz yokuz

CHP ile İyi Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin verdiği destek, Genel Başkan Pervin Buldan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. 

Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını anlatan  Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirdi. Takınacağı tavır merak konusu olan CHP yönetimi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İyi Parti'de ittifak tartışması

HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İyi Parti'de büyük tartışmalara neden oldu.

Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini dillendirdi.

Cumhur İttifakına katılım

Kulislerde, İyi Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.

'CHP cevabını versin'

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili olarak, CHP'ye tavrını belirleme çağırıs yaparak "HDP bizim ittifak bileşenlerimizden biri değil. CHP cevabını versin. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Genel Başkanımızın ve partimizin iradesi net. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" demişti.

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