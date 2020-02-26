George Clooney İspanyol kulübü Malaga'ya talip

Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney, İspanyol kulübü Malaga'yı satın almak istiyor.

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Ünlü oyuncu George Clooney, İspanya ikinci ligi ekiplerinden Malaga'yı satın almak istiyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Clooney'nin de ortakları arasında yer aldığı konsorsiyum, Malaga'nın sahibi Katarlı Abdullah el Sani'ye 36 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

100 milyon euro'luk bir bedel talep etti

Resmi olarak yapılan teklife karşılık milyarder Abdullah El-Thani ise Malaga için 100 milyon euro'luk bir bedel talep etti.

36 milyon Euro ödemişti

Katarlı Şeyh Abdullah El-Thani, o dönem La Liga'da mücadele eden Malaga'yı 2010 yılında satın almıştı. Reuters'ın haberine göre; Abdullah El-Thani Malaga için 36 milyon Euro ödemişti.