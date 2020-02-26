Turgay Tanülkü cezaevindeki çocukları sahiplendi eşiyle gündem oldu

Turgay Tanülkü cezaevinde yatan çocukları eşi Zehra Tanülkü ile evlat edindiğini açıklamasın ardından hayatı merak konusu oldu. Toplam 101 evladım var diyen Turgay Tanülkü aslen Uşaklı ve 66 yaşında. Baba olamadığı için eşinden özür dilediğini söyleyen oyuncu Turgay Tanülkü Zehra Tanülkü ile evli. Peki eşi Zehra Tanülkü kimdir, yaşı kaç?

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Oyuncu Turgay Tanülkü'nün adı bir anda gündem oldu. Cezaevindeki çocukları eşi Zehra Tanülkü ile birlikte evlat edinen Turgay Tanülkü şu anda toplam 101 çocuğum var diyerek dikkatleri üzerine çekti. Çocuk sahibi olamadığı için eşinden her anneler gününde özür dilediğini anlatan Turgay Tanülkü açıklamaları ile herkesin merak ettiği isim oldu. Peki Turgay Tanülkü kimdir, aslen nereli yaşı kaç ve Turgay Tanülkü'nün eşi Zehra Tanülkü kimdir?

Anne babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu Turgay Tanülkü, “Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var” dedi.

Turgay Tanülkü evlat edindiği çocukları şöyle anlattı:

1981’de ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor. Beş ayrı evde büyüyorlar. Küçük olanlar Uşak’ta köyde yaşıyor.

İlkokul, ortaokul, liseyi Uşak’ta okuyorlar. Üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir’de kazanmak zorundalar. 17 tanesi üniversitede öğrenim görüyor. İkisi savcı, biri avukat oldu. Toplam 101 evladım var. Ailemiz gün geçtikçe gelişiyor.

"Kimseye minnetimiz yok"

Çocukların bakımını dizi ve tiyatrodan kazandıklarıyla karşılayan Turgay Tanülkü, “Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğlum, ortaokulda ona aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Zengin değiliz ama şükür, kimseye minnetimiz yok” dedi.

Oyuncu verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

Zehra’yla oturduk bir ağaç dibine cığarı yaktık ona dedim ki; “Bak ben seni, senin yüreği sevdim. Sadece eşim, yaşam arkadaşım olabilirsin ama büyük bir aile olamayız.” O da bana “Ben seni eş seçtim. Çocuklarımın babası olursun demedim ki...” dedi. Cezaevindeki, sokaklardaki çocuklardan söz ettim, “Onlara bakabiliriz” dedim. Böyle başladık.

Turgay Tanülkü kimdir: Turgay Tanülkü, 18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'da doğmuştur. Tiyatro ile İlkokul sıralarında Halkevlerindeki çalışmalar sırasında tanıştı.

70li yıllarda Sinop ve Ulucanlar cezaevlerinde toplam 7 yıl hapis yattı.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapmaya başladı.1970-1971yılları arasında Leningrad'da Leningrad Tiyatro Akademisinde Psikodrama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. 1983 yılından beri Tiyatro ve Psikodrama dersleri vermektedir.

Turgay Tanülkü, körler okulu, Çocuk islahevleri ve Türkiye'de 11 tane Merkezi cezaevinde Tiyatro grupları kurmuştur. Bazı dönemler Dokuz Eylül, Bilkent, Kültür Üniversitelerinde, Konya, Kastamonu, Tokat, Isparta'da Tiyatro oluşumlarında çalıştı. Manisa'da Tiyatro çalışmalarına devam etti.

1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne derslerinde öğretmenlik yaptı.

Halen Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Turgay Tanülkü, sinema filmlerinde ve dizi filmlerde rol aldı ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.

1993 yılında "Ferhunde Hanımlar" dizisinde rol aldı.