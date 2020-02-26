Mehmet Demirkol: Niko Kovac Fenerbahçe haberleri doğru

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la yollarını ayıracağını ifade ederken "Niko Kovac'ın adı kuvvetli bir şekilde geçiyor doğru. Ancak Kovac gibi bir hocayı aldığınızda onunla birlikte paket bir transfer bütçesini de kenara ayırmanız gerekir.'' dedi.

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın yanıkları devam ediyor. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol derbiyle ilgili konuşurken teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim arasındaki bağın çok zayıfladığını belirtti. Yanal'ın gönderilmesi durumunda yerine geleceği konuşulan hoca adayıyla ilgili yorumda bulundu.

"Ersun Yanal ile yönetim arasındaki bağ zayıfladı"

Ersun Yanal'la yolların ayrılacağını ifade eden Demirkol, şu ifadeleri kullandı; ''Ersun Yanal bakıyordur fikstüre ve ben hala toparlayabilirim diyordur. Ersun Yanal ile yönetim arasındaki bağın çok çok zayıfladığını biliyorum. 3 hafta kazan, rakiplerin kaybetsin yine zirve konuşulur. 3 hafta öncesine kadar Mustafa Cengiz mi, Fatih Terim mi önce gider diye konuşuyorduk. İkisi de güzel bir liderlik örneği gösterdi, sorun çözüldü.

"Niko Kovac'ın adı kuvvetli bir şekilde geçiyor doğru"

"Niko Kovac'ın adı kuvvetli bir şekilde geçiyor doğru. Ancak Kovac gibi bir hocayı aldığınızda onunla birlikte paket bir transfer bütçesini de kenara ayırmanız gerekir. Cocu da bu görüşmeyi yaparak geldi. Fenerbahçe'nin ilk halletmesi gereken ekonomik durumdur. Fenerbahçe, ekonomisini önümüzdeki yaz için ne kadar doğru kullanabilir. O bir seçimdir. Fenerbahçe'nin düşüşünün sebebi ne olabilir? Hücum bölgesinde kazanılan topta düşüş var, pas arasında düşüş var. Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyuncularının topu ayaklarından çıkarma süreleri o kadar yüksek ki... Galatasaray da Beşiktaş da benzer bir durumda.''

''Adam futboldan kopmuştu''

Rami'nin transferiyle ile ilgili olarak Demirkol, "Adil Rami, sadece Ersun Yanal'a rağmen değil, Adil Rami'ye rağmen yapılmış bir transferdi. Adam futboldan kopmuştu, gidip getirdiler. Adamın futbol oynamaya niyeti yoktu ki" dedi.