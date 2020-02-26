HABER /  DÜNYA

Lüksemburg ülkede toplu taşıma resmen ücretsiz oluyor!

Lüksemburg'da 1 Mart'tan itibaren yeni bir dönem başlıyor. 2019’da ülkedeki araç kullanımı oranı yüzde 83, toplu taşıma ise yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg dünyada ilk olan, 'toplu taşımayı ücretsiz hale getiren uygulamayı' hayata geçiriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 1 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak.

Uygulamanın ülkedeki trafik sorununu çözmesi bekleniyor.

2019’da ülkedeki araç kullanımı oranı yüzde 83, toplu taşıma ise yüzde 17 oranındaydı.

Yeni uygulamayla beraber toplu taşımanın yüzde 75’e çıkarılması, özel araç kullanımın ise yüzde 25’e düşürülmesi hedefleniyor.

Uygulamanın sebebi ise açık: "Popülasyonu 594 bin olan ülkeye iş imkanları sebebiyle Almanya, Fransa ve Belçika gibi komşu ülkelerden gün içerisinde 180 bin kişi daha geliyor. Bu durum ise trafik sorunlarını beraberinde getiriyor."

Lüksemburg, dünyanın en fazla trafik sorununun yaşandığı ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Başkent Lüksemburg’da 2016’da bir kişinin ortalama 33 saatini trafikte geçirdiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Millet İttifakı çatırdıyor! İyi Parti'den CHP'ye HDP resti: Onlar varsa biz yokuz
Yalova Belediyesi'ndeki milyonluk vurgunla ilgili 3 kişiye daha gözaltı
Ersun Yanal Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti
Beşar Esad İdlib'de yine sivilleri vurdu! 20 ölü
Fetö imamından Muhsin Yazıcıoğlu itirafı ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse
Elneny: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Turgay Tanülkü kimdir aslen nereli Turgay Tanülkü yaşı kaç?
Daum, Niko Kovac'ı Fenerbahçe'ye önerdi
Avrupa Parlamentosu'ndan Kavala ve Demirtaş çağrısı
İzmir'de motosikletli genç yoldaki refüje çarparak hayatını kaybetti
Mehmet Demirkol: Niko Kovac Fenerbahçe haberleri doğru
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar