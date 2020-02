Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı! Bu bir ilk

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlk defa bir ABD askerinde görülmüş oldu

​Öte yandan, virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi. Böylelikle, Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs ilk defa bir ABD askerinde görülmüş oldu. Camp Caroll bölgesi, Güney Kore'de koronavirüsün ortaya çıktığı Daegu'nun 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

A USFK soldier stationed at Camp Carroll tested positive for COVID-19, marking the first time a U.S. service member has tested positive for the virus. We’re implementing all appropriate control measures to protect the force. https://t.co/kkfEIuW7Jb