Ankara'da koronavirüs temizliği başladı metro, Ankaray, otobüsler, AŞTİ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu Kızılay'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Metro ve Ankaray istasyonlarının yanı sıra yolcu vagonları, teleferik hatları ve EGO otobüsleri ile AŞTİ ve Aile Yaşam Merkezleri her gece düzenli olarak dezenfekte edilecek" dedi.