HABER /  GÜNCEL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi evli

Ece Erken'in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı ortaya çıktı ortalık fena karıştı. Ece Erken'in yeni sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu merak konusu oldu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Abone ol

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir sorusu bugün magazin basının gündemine oturdu. Ece Erken'in aşkını ilan ettiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve 39 yaşında. Aslen Rizeli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 15 yıldır evli ve 2 çocuk babası. Ece Erken'in yeni sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile son bir yıldır birlikte olduğu açıkladı. Yani Şafak Mahmutyazıcıoğlu Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliyken Ece Erken ile aşk yaşamaya başlamış. 

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle Ece Erken'in ilişkisini 3 ay önce duymuş.

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın söylediği bir iddiaya göre de ilişkiyi duyan Benan Hanım, hemen boşanma davası açmış.

Bunun üzerine evden ayrılarak teknesine yerleşen Şafak Bey, 13 Şubat’ta UYAP bilişim sistemi üzerinden online olarak boşanma davası açıp evliliğine nokta koymak için ilk adımı atmış.

Ünlü sunucu Ece Erken, hakkında çıkan aşk haberlerinden sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı! Bu bir ilk
Dolarda Mayıs 2019'dan beri en yüksek seviye! 26 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?
Millet İttifakı çatırdıyor! İyi Parti'den CHP'ye HDP resti: Onlar varsa biz yokuz
Yalova Belediyesi'ndeki milyonluk vurgunla ilgili 3 kişiye daha gözaltı
Ersun Yanal Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti
Beşar Esad İdlib'de yine sivilleri vurdu! 20 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Turgay Tanülkü eşi Zehra Tanülkü kimdir kaç yaşında?
Ülker'de yeni atama Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu
Galatasaray'dan 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartına suç duyurusu!
Lüksemburg ülkede toplu taşıma resmen ücretsiz oluyor!
Turgay Tanülkü kimdir aslen nereli Turgay Tanülkü yaşı kaç?
YDS başvuru tarihi son gün ÖSYM YDS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?
Yorumlar