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Galatasaray'dan 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartına suç duyurusu!

GALATASARAY, pazar günü Kadıköy'de oynanan derbide, Fenerbahçeli taraftarların açtığı pankarta suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda Maraton tribününde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart nedeniyle harekete geçen Galatasaray Kulübü, toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

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