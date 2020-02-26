Altın fiyatları uçmuş durumda! İşte güncel çeyrek, gram ve tam altın fiyatları

Rekora imza atan çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

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Koronavirüs salgınının Çin dışında hızla yayılarak Afrika ve Avrupa ülkelere sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar altına yöneldi ve fiyatlar son yılların zirvesini gördü.

Altın yüksek seviyelerde

Altın önceki gün ölümcül virüsün aşısı bulunduğuna dair açıklamalarla birlikte küresel piyasalarda bir miktar geriledi. Ancak çeyrek ve gram altın fiyatları uzun zamandır olmadığı kadar yüksek seviyelerde seyrediyor.

Merkez Bankası, 19 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Dolar ve euroda son durum

Dolar alış: 6,1480 - Dolar satış: 6,1522 / Euro alış: 6,6836 - Euro satış: 6,6897

26 Şubat Çarşamba altın fiyatları! İşte güncel durum…

Çeyrek altın: 531,36 Lira

Yarım altın: 1.062,72 Lira

Gram altın: 324,34 Lira

Cumhuriyet altını: 2.194,00 Lira