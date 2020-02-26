HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları uçmuş durumda! İşte güncel çeyrek, gram ve tam altın fiyatları

Rekora imza atan çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

Abone ol

Koronavirüs salgınının Çin dışında hızla yayılarak Afrika ve Avrupa ülkelere sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar altına yöneldi ve fiyatlar son yılların zirvesini gördü.

Altın yüksek seviyelerde

Altın önceki gün ölümcül virüsün aşısı bulunduğuna dair açıklamalarla birlikte küresel piyasalarda bir miktar geriledi. Ancak çeyrek ve gram altın fiyatları uzun zamandır olmadığı kadar yüksek seviyelerde seyrediyor. 

Merkez Bankası, 19 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Dolar ve euroda son durum

Dolar alış: 6,1480 - Dolar satış: 6,1522 / Euro alış: 6,6836 - Euro satış: 6,6897

26 Şubat Çarşamba altın fiyatları! İşte güncel durum…

Çeyrek altın: 531,36 Lira

Yarım altın: 1.062,72 Lira

Gram altın: 324,34 Lira

Cumhuriyet altını: 2.194,00 Lira

İlgili Haberler
Dolarda Mayıs 2019'dan beri en yüksek seviye! 26 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Atakan Kayalar'a 'Tecavüz edilmeli' diyen ahlaksız üniversite çalışanına sert tepki Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı! Bu bir ilk
Dolarda Mayıs 2019'dan beri en yüksek seviye! 26 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?
Millet İttifakı çatırdıyor! İyi Parti'den CHP'ye HDP resti: Onlar varsa biz yokuz
Yalova Belediyesi'ndeki milyonluk vurgunla ilgili 3 kişiye daha gözaltı
Ersun Yanal Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti
Beşar Esad İdlib'de yine sivilleri vurdu! 20 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu 9'u yakalandı
Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi Ece Erken'in sevgilisi çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi evli
Turgay Tanülkü eşi Zehra Tanülkü kimdir kaç yaşında?
Ülker'de yeni atama Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu
YDS başvuru tarihi son gün ÖSYM YDS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?
Yorumlar