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İBB'de 1.7 milyon liralık vurgun! Utanmaz bir de 'dürüstlüğümle tanınıyorum' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde milyonluk vurgun ortaya çıktı. 17 yıldır ekonomist olarak görev yapan bir memurun sahte evraklarla zimmetine 1 milyon 695 bin lira geçirdi. Vurguncu ifadesinde pişkin pişkin "17 yıllık memuriyet hayatımda dürüstlüğümle tanınıyorum. Pişmanım" dedi.

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İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda ortaya çıkarılan vurgun herkesi şok etti. 17 yıldır ekonomist olarak çalışan Savaş I.'nın sahte evraklarla zimmetine 1 milyon 695 bin lira geçirdi.

İBB savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, 46 yaşındaki Savaş I.'nın çalıştığı birimde ödeme belgelerini kontrol ve düzenleme görevi ile birimlerden gelen ödeme evrakını kontrol ve gerekli diğer işlemleri birim amiri ve muhasebe yetkilisinin onayına sunarak söz konusu ödemelerin yapılmasını sağlayan evrakları düzenlediği belirtildi.

Sahte ödeme belgeleri düzenledi 

Suç duyurusu dilekçesinde, Savaş I.'nın birimlerden gelen evrakları kimi zaman ilgili birim harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin imzalarını taklit ederek kimi zaman sahte evrak üreterek kimi zaman da evrak değiştirerek gerçek dışı ödeme belgeleri oluşturup, söz konusu bu işlemler ile sıralı amirlerini yanıltarak gerçekten gönderilmesi gereken kişi veya kurum yerine kendisi tarafından bildirilen ve kendisi tarafından tanınan kişilerin hesabına aktarılmasını sağladığı, daha sonra da bu ödemeleri zimmetine geçirdiği ifade edildi.

"Emekli olmama mani oldular"

Milliyet'te yer alan habere göre, Savaş I. polise verdiği ifadesinde, "17 yıllık memuriyet hayatımda dürüstlüğü ile tanınan bir insan olarak yaptığım bu yüz kızartıcı suçtan dolayı her ne kadar zararı telafi etsem de çok pişmanlık duyuyorum. Ben 2019 başında emekli olacaktım ama bu yöneticiler işlerin yoğunluğunu benim üzerime attıkları için emekli olmamı istemediler ve emekli olmama mani oldular. Keşke emekli olup tazminatımı alsaydım da buna muhtaç olmasaydım. Devletin zararını telafi ettiğimi düşünüyorum" dedi.

1 milyon 695 bin liralık sahte evrak

İBB Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu hazırladığı raporda, Savaş I.'nın 18 usulsüz işlem ile toplamda 1 milyon 695 bin 176 liralık sahte evrak tanzim ettiği, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile borç-alacak ilişkisi olmayan şahıslara gönderildiği kanaatine varıldığını belirtti.

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