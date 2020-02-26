Kemal Kılıçdaroğlu 'iktidara yürüyoruz' dedi Ersoy Dede'nin iddiası olay oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Çok yakın zamanda iktidar olacağız” açıklamasını değerlendiren Star yazarı Ersoy Dede, seçimlerde yüzde 25'i geçmeyen Kılıçdaroğlu'nun seçimlerle değil FETÖ tezgahı ile iktidara gelmek istediğini iddia etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin MYK toplantısında söylediği "Çok yakın zamanda iktidar olacağız, tabanımız buna hazırlıklı olmalı" açıklaması tartışma konusu oldu.

Peki Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Kimileri seçimleri kastettiğin söylerken aksini iddia edenler arasında Star yazarı Ersoy Dede de vardı.

Partilileri motive konuşması değil

"Kılıçdaroğlu seçimleri kastetmiyor!" başlıklı yazısında bu konuya değinen yazar, normal şartlar altında herhangi bir parti başkanının hareketini motive etmek için böyle iddialı çıkışlar yapmasının yadırganmayacağını hatırlatarak, CHP'de durumun farklı olduğu görüşünde.

Yüzde 25 oyu var

"Gölge CIA Rand’ın darbe raporu mu heyecanlandırdı acaba Kılıçdaroğlu’nu?.." diye soran Dede, Kılıçdaroğlu'nun 10 yıla yaklaşan döneminde CHP'nin yüzde 25'e çakılı kaldığına dikkat çekti.

Darbe raporu ve FETÖ tapeleri aynı dönemde gündeme getirildi

"Bakın bir kaç gündür, FETÖ terör örgütünün Erdoğan’ı indirmek için ürettiği imalat ses kayıtları üzerinden sözde politika yapıyor" diyen Dede, tape tartışmasının CIA Rand'ın darbe raporuna denk getirilmesine dikkat çekti.

Ses kayıtları montaj

Söz konusu raporu hazırlayan Edward J.Primeau'nun ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiği yönünde not düştüğünü hatırlatan yazar, yazısını Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ile kol kola olmakla suçlayarak tamamladı:

"Ancak farketmez elbette. FETÖ tertibiyle o koltuğa oturan Kılıçdaroğlu, bütün bu süreçte kendisinden istenen herşeyi yaptı. 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde, FETÖ’nün bu montaj tapelerini TBMM’de dinletti, vaktin Doğan medyasından da canlı yayınlattı.. Bugün de bu tezgaha sahip çıkıyor. Elbette bu kadar emek verdikten sonra, karşılığını da almak istiyor .. Israrla, “iktidara yürüyoruz” dediği o.. Geçmiş olsun. O Bakırköy belediye başkanının evinde terlikleriyle kahve içerken bu memlekette çok şey değişti.. Hiç Bir şey 15 Temmuz öncesi gibi değil.. Boşuna heveslenme..