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Ronaldo'nun inanılmaz çikolata heykelini yaptı!

RONALDO'nun hayranı olan Portekizli çikolata ustası, 200 saatini harcayarak Cristiano Ronaldo'nun heykelini yaptı. Ortaya başarılı bir çikolata heykeli çıkardı.

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Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun çikolatadan heykeli yapıldı. Portekizli çikolata ustası Jorge Cardoso yaklaşık 200 saatini harcayarak Cristiano Ronaldo'nun heykelini yaptı. Ronaldo'nun çikolata heykelinin 120 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İşte çikolata Ronaldo..

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