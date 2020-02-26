Ronaldo'nun inanılmaz çikolata heykelini yaptı!

RONALDO'nun hayranı olan Portekizli çikolata ustası, 200 saatini harcayarak Cristiano Ronaldo'nun heykelini yaptı. Ortaya başarılı bir çikolata heykeli çıkardı.Abone ol
Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun çikolatadan heykeli yapıldı. Portekizli çikolata ustası Jorge Cardoso yaklaşık 200 saatini harcayarak Cristiano Ronaldo'nun heykelini yaptı. Ronaldo'nun çikolata heykelinin 120 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İşte çikolata Ronaldo..
Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo— AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020
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