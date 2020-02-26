Yalnızca kadınlarda var sanılıyordu ancak erkeklerin de sorunu!

Varis, sadece kozmetik bir sorun değildir ve tedavi edilmemesi ciddi sorunlara yol açabilir. Peki varis sadece kadınlarda mı görülür? Erkeklerde varis neden olur? İşte ayrıntılar..

Abone ol

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamar (venöz) yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir.

Teşhis ve tedavide geç kalındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olan varisler, zamanla yaşam konforunu ve bacak estetiğini bozuyor.

Bacak varisleri kadınlarda görsel olarak daha fazla ön plana çıkarken erkeklerde tüylerin altında kaldığı için önemsiz olarak görülüyor.

Erkekte varis, genellikle bacak bölgesinde görülür. Bu bölgede görülen varisin sebebi genellikle çok uzun süreler boyunca oturmak ya da ayakta kalmaktadır.

Varis Neden Olur?

-Varis olanların % 90’ında aile öyküsü bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe belli bir biyolojik dönemde varisler ortaya çıkmaktadır.Erkeklere oranla kadınlarda varis 4 kat daha fazla görülmektedir.

-Erkekler tedavi konusunda doktora başvurmada geç kalırken, kadınlarda görselliği bozduğu için erken teşhis ve tedavi oranı daha yüksektir.

-Sporun ve yürüyüşün daha az yapılması nedeniyle erkekler de artık varis sorunuyla daha sık karşılaşıyor.