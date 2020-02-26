Mustafa Varank'tan kritik açıklama: Çin'den ülkemize kayma durumu var

Son dakika açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." diye konuştu.

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"Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz." diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Çin'den yapılan ara malı tedarikleri

- Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz.

"Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"

- Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı

- Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak.