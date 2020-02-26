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ABD'li kadın Türkiye'de büyük bir dağ keçisi avladı

ABD'den Türkiye'ye avlanmak için gelen Harris isimli kadın, 11 yaşındaki dağ keçisini uzun namlulu silahıyla avladı. Av başarısını da avladığı keçiyle fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.

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