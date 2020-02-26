Fehmi Koru'dan dikkat çeken Suriye yazısı Koru ne demek istedi

Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir Suriye yazısı geldi. Koru kişisel internet sitesinde yayınladığı yazıda Suriye’deki gelişmelere değindi. Ankara’nın hamlelerini ‘ustalık’la yapması gerektiğini belirten Koru “Bu işin şakası yok; sırasıyla, piyonları, atı, fili, veziri alıp sonunda ‘Şah-mat’ çekebilirler” dedi. Peki Koru Şah-Mat çekerler’ ifadesiyle kimi kastetti?

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Suriye’de ABD, Rusya ve Türkiye arasında İdlib merkezli yaşanan kriz Esed rejimin saldırılarıyla daha da derinleşti.Gazeteci yazar Fehmi Koru, Kendi kişisel bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında Türkiye’nin ABD ile Rusya arasında yürüttüğü diplomasi trafiğine değindi.

"Şah-Mat çekebilirler"

Türkiye’nin yönünü Rusya’dan yeniden ABD’ye çevirdiğini iddia eden Koru, Ankara’nın adımlarını ‘ustaca’ atması gerektiğini belirterek “Bu işin şakası yok; sırasıyla, piyonları, atı, fili, veziri alıp sonunda ‘Şah-mat’ çekebilirler” ifadelerini kullandı.

Koru’nun bu sözleri "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye aba altında sopa gösteriyor" şeklinde yorumlandı. İşte o yazı;

Gönül alıcı ifadeler kullandı

Türkiye dahil ülkeler ile ‘devletler oyunu’ da denen bir tür diplomasi satrancı o binada oynanıyor. Pompeo bakanlıkta görüştüğü gazetecilere “Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye’yle çatışma riskini artırıyor. Birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle çalışıyoruz” demiş…

Onu temsilen sık sık Ankara’ya gelen Suriye temsilcisi -o da eski bir Ankara büyükelçisidir- James Jeffery de, geçen gün, “Şehitlerimiz var” türü gönül alıcı ifadeler eşliğinde benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Suriye’de ABD ile birlikte bir çıkış yolu arayışına girilmiş bulunuyor

Rusya ile kan uyuşmazlığı sonucu yaşanan ihtilaflardan sonra yine yeni yeniden ABD ile ilişki tazeleme ihtiyacı duyuldu ya, Pompeo biraz da bu havanın etkisiyle, çok açık konuşmuş. Artık Suriye’de ABD ile birlikte bir çıkış yolu arayışına girilmiş bulunuyor.“ABD ile birlikte çıkış yolu” Trump ile Pompeo’nun gönüllerinde halen yerini koruduğu bilinen PYD/YPG yapılanmasının Türkiye tarafından da kabulüyle mi aranacak?

Esad rejimiyle yakınlaşma çabasına girmişti

Türkiye Rusya ile yakınlığı, Trump-Pompeo ikilisinin PYD/YPG saplantısı ‘çıkmaz yol’ olarak görüldüğü için kurmuştu. PYD/YPG yapılanması da, Türkiye’nin Rusya tercihiyle açılan yola tepki olarak, daha önce uzak durmayı yeğlediği Esad rejimiyle yakınlaşma çabasına girmişti.

Doğal olarak, rejimin ardında varlığını hissettiren Rusya ile de…Rusya da son tercihini Esad’tan, dolayısıyla onlardan yana yaptı.PYD/YPG’nin de, PKK gibi, Moskova’da siyasi bürosu bulunuyor.Rusya, ABD ve AB ülkelerinin aksine, PKK’yı ‘terör örgütü’ olarak tanımıyor.Yeni durum ne kadar kalıcı?ABD dışişleri bakanı Pompeo tarafından ilan edilen yakınlaşma ve Suriye sorununa birlikte bir çıkış yolu aranması ne anlama geliyor?

ABD’nin PYD/YPG ile köprüleri atması söz konusu olacak m?

PYD/YPG ile köprüleri atması söz konusu olacak mı ABD’nin? Yoksa ABD’nin NATO’daki müttefikini küstürmeyi de göze alarak sahip çıktığı PYD/YPG yapılanmasına karşı tavrını Türkiye mi değiştirecek?

Washington’dan sonra Moskova ile de yakınlaşan, bu arada Esad rejimiyle de arasına köprüler inşa eden PYD/YPG yapılanması daha da güçlenmiş hale geldi. Esad’ın gönderdiği silahlı kuvvetler Türkiye’nin güvenlik ortamı oluşturmaya çalıştığı Suriye’nin kuzeyinde büyük çapta hakimiyet kurdu. Türk askerlerinin nöbet tuttuğu İdlib’teki gözlem noktaları kuşatılmış durumda.Bu durumda ne olacak; ABD ile işbirliği neye yarayacak?

Pompeo’nun açıklamasından, sizler de benim gibi, Türkiye ile Suriye arasında şimdikinden daha da yoğun bir çatışma beklendiği anlamı çıkartmıyor musunuz?

Diplomasi ‘santranç’ oyunu gibidir

Dış politika veya diğer adıyla diplomasi ‘santranç’ oyunu gibidir. Büyük ustalık gerektirir. Sadece kendinizin büyük ustalığı yeterli olmaz, geçmişin büyük ustalarının vaktiyle keşfettiği başarı getirmiş taktikleri de stratejinize eklemeniz gerekir.Washington’da Foggy Bottom’daki mütevazı makam odalarında Türkiye politikası belirleyen diplomatlar, Ankara’nın yeniden ABD’ye dönmesiyle ilk hamlelerinde başarılı oldular.

Bu işin şakası yok

Ankara’nın karşı hamleyi iyi düşünüp planlaması şart.Bu işin şakası yok; sırasıyla, piyonları, atı, fili, veziri alıp sonunda ‘Şah-mat’ çekebilirler.

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