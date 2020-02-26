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Kocaeli'de Kuşlar öyle bir yere yuva yaptı ki görenler hayrete düştü

KOCAELİ'de züccaciye dükkanının önünde satışa sunulmak üzere asılı duran çantalardan bir tanesinin içine kuşlar yuva yaptı. Durumu gören işletme sahibi Ömer Faruk Coşkun, çantayı kuşların yavrusu olana kadar ellemeyeceğini söyledi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, kuşların yavruları olana kadar çantayı yerinden oynatmayacağını söyledi.

Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Bir dişi ve bir erkek kuşun etraftan topladıkları otlarla çantanın üzerine yuva yaptığını gören iş yeri sahibi Ömer Faruk Coşkun, bu anları cep telefonu ile görüntüledi.

"Şehirleşirken yanlış yaptık"

Kuşların yuva yaptığı çantayı kaldırmayacağını söyleyen dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, “Dün sabah dükkanı açtığımızda 2 tane kuşun çantanın üzerine yuva yaptığını gördük. Biri dişi biri de erkekti. Hiç ellemedik. Onlar o şekilde çantanın üzerine yuvalarını kurdular. Çantaya kesinlikle dokunmayacağız. Yavrular çıkana kadar çanta yerinde duracak. Biz sanırım şehirleşirken yanlış yaptık. Bizden başka canlıların yaşam alanını daralttık. Hayvanlar da mecburen bu çarelere başvuruyorlar. Yavrular çıkana kadar o çanta orada kalacak” diye konuştu.

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