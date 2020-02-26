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CHP Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı açıkladı

CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacak ilk aday Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28-29 Mart'ta yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde tek aday olacağı konuşulurken kulisleri hareketlendiren haber geldi.

Basın toplantısı düzenleyecek

CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını belirten Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Aytuğ Atıcı kimdir?

Aytuğ Atıcı, 23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mersin Üniversitesi'nde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Aytuğ Atıcı,çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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