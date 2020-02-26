Sergen Yalçın Avrupa'ya gitmek istemiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı yönetim Avrupa’ya soğuk bakıyor.

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Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alırsa hem mali anlamda, hem de sezona erken başla başlama anlamında sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Eğer lig ilk 4 içinde bitirilir ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalınırsa maçlar Temmuz sonu ve Ağustos başında start alacağı için kamp erken başlayacak.

Sezonu erken açmak istemiyor

Takvim'in aktardığı habere göre; Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde sezona erken başlayan Sergen Yalçın oyuncuların performansı düştüğü için erken sezon başlangıcı istemiyor. Yönetim ise Avrupa'ya gitmeleri durumunda ekstra prim vermek zorunda kalacak.

Avrupa'ya gitmeye sıcak bakılmıyor

Bazı futbolcuların sözleşmelerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitmeleri durumunda ekstra prim alacak olmaları yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle Avrupa'ya gitmeye sıcak bakılmıyor.