3 aylarda yapılması gereken ibadetler 3 aylar duası

Ramazan'ı müjdeleyen 3 aylar Recep ayı ile başladı. Bu arınma aylarını hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar ise 3 aylar ibadetleri neler ve 3 aylarda okunacak dualar hangisi araştırması yapıyor. 3 aylarda bol bol dua edip Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum diyerek tesbih çekmeli.

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3 aylar başladı içinde Allah'ın ayı Ramazan ayını da barındıran 3 aylar Recep ayı ile başladı. Affı bol, fazileti bol 3 aylarda ibadet etmek isteyen müslümanlar 3 aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl dua edilir araştırması yapıyor. İşte 3 aylarda yapılması gereken ibadetler ve çekilecek tesbihler...

Recep Ayı Pazartesi ve Perşembe Günü Oruçlarıyla ilgili Hadis-i Şerif: ‘Pazartesi ve Perşembe günleri ameller direkt Allah’a arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim’ şeklinde buyurmuştur.

Üç aylar duası okunuşu: Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

Recep ayı faziletleri: Allah, kullarını bağışlayan ve affedendir. Peygamber Efendimiz aracılığıyla indirdiği Kuran-ı Kerim’de bunu sıkça kullarına aktarmıştır. Mübarek üç aylar da insanların Allah’ı zikrederek tövbeye gelmesi için açtığı bir kapıdır. Şüphesiz her kulun hataları ve günahları bulunmaktadır. Önemli olan hatalardan ve günahlardan pişman olarak tövbeye gelmek ve Allah’a gönülden yönelmektir. Allah’ın kullarından yapmasını istediği ibadetlerin başında tövbe ederek Allah’a secde etmektir. Allah, insanoğlunun başına musibetler vererek tekrardan Allah’a yönelmesi için dersler çıkarmasını istemiştir.

Hz. Muhammed (s.a.s), insanının ölüm anına kadar tövbe etmesini, ölüm anına kadar tövbe kapısının açık olduğunu ve tövbe edenlerin Allah’ın huzurundan eli boş dönmeyeceğini aktarmaktadır.

Recep ayı, gönülden tövbe edip Allah’a yönelenlerin günahlarının affedildiği aydır. Recep ayı beraberinde gelen Şaban ve Ramazan aylarında gerekli özeni göstererek ibadetlere dikkat edilirse Allah’ın izniyle günahlar affedilir.

Recep ayında yapılması gereken ibadetler: Recep Ayında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bu duayı okumaktadır: ‘Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan’ – ‘Ey Rabbimiz, bize Recep’i ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.’ Regaip ve Miraç gibi iki önemli hece Recep ayında yer almaktadır. Bu iki geceyi de Allah’ı zikrederek geçirmek çok önemlidir. Regaip kandili, oruç, namaz ve zikirlerle geçirilmesi tavsiye edilir.

Miraç kandili ise Recep Ayının 27. Gecesi olup Peygamber Efendimizin miraca çıkarak ümmetine namazı müjdelediği gece olduğundan borç ve nafile namazlarla geçirilmesi gecenin ehemmiyeti açısından çok önemlidir. Üç aylar boyunca farz namazların cemaatle kılınmasına özen gösterilmelidir.

3 aylar tesbihi nasıl çekilir:

Üç aylar tesbihi ve okunacak tespih duaları ise şu şekilde;

RECEB AYI

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim