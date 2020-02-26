Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor sokakta işkence ediliyor

Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet çığırından çıktı. Hindu çetelerce camileri ateşe verilen, minareleri tahrip edilen Müslümanlar, sokaklarda sürünerek işkence görüyor. Görüntüler vahşeti herkesin gözünün içine sokuyor.

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Hindistan’da Müslüman karşıtı şiddet çığrından çıktı. Müslümanlara saldıran radikal Hindular, camileri ateşe verip, tek tek yakaladıkları müslümanlara sokak ortasında işkence edip, sokaklarda sürüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen saldırılarda, şu ana kadar en az 20 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Hindistan'dan gelen görüntüler vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Çıkan olaylarda en az 20 kişi öldü

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini grubun mensuplarının vatandaş olmasını kolaylaştıran ancak Müslümanları kapsam dışı bırakan "vatandaşlık yasası"nın sebep olduğu protestolar sürüyor. Dün başkent Yeni Delhi'de çıkan olaylarda 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Camiler yakıldı, insanlara sokaklarda işkence edildi

Bölgeden gelen görüntüler vahşeti ortaya koydu. Hindistan'da sokaklarda öldüresiye dövülen Müslümanların camileri de tahrip ediliyor. Yeni Delhi’de radikal Hindu çeteler Müslümanları öldüresiye dövüp caddelerde sürükleniyor. Yeni Delhi'de Hindular Müslümanların evlerine zorla giriyor, dövüyor, yakıyor, yıkıyor ve hatta öldürüyor.

Ölenler arasında başından vurulan polis de var

ABD Başkanı Donald Trump'ın da şehirde bulunduğu sırada meydana gelen eylemlerde yasayı destekleyenler ve karşı olanlar sokaklara döküldü. Aylarca süren protestoların devamında polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Yeni Delhi polisinin yaptığı açıklamaya göre protestocular polise taş fırlattı, binalara zarar verdi ve bazı araçları ateşe verdi. Ölenler arasında kafasından silahla vurulan bir polis memuru olduğu da belirtildi.

Polis yetmedi siyasetçiler orduyu göreve çağırdı

Delhi'nin en yüksek rütbeli yerel siyasetçisi Arvind Kejrival, bu sabah saatlerinde hâlâ devam eden olayları polisin kontrol altına alamadığını söyleyerek ordunun duruma müdahale etmesini ve hükûmetin sokağa çıkma yasağı ilân etmesini talep etti.

CNN'en az 150 yaralı var

CNN International'a konuşan bir sağlık yetkilisine göre en az 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazılarında kurşun yaraları bulundu. Al Jazeera'nın aktardığına göre, yasanın destekçileri Müslümanların evlerini hedef aldı, ancak polis bu duruma müdahale etmedi. Hindu milliyetçiler tarafından bir camiinin yakıldığı belirtildi.

Hindu milliyetçisi parti lideri suçlanıyor

Bölgede 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bazı metro istasyonları kapatılırken, polis çatışmaların yaşandığı bölgelere girişlerde kimlik kontrolü yapmaya başladı. Çatışmalardan iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata'nın (BJP) lideri Kapil Mishra da sorumlu tutuluyor. Mishra, yeni vatandaşlık yasasını protesto etmek için oturma eylemi yapan göstericileri haftasonunda tehdit etmiş ve ABD Başkanı Trump'ın ülkeden ayrılmasından sonra göstericilerin zor kullanarak dağıtılacağını söylemişti.

NDTV Haber'in iki muhabiri Müslüman sanılıp dövüldü

Ayrıca NDTV haber kanalının iki muhabiri de göstericiler tarafından ciddi şekilde darp edildi. NDTV editörü Nidhi Razdan Twitter'dan, göstericilerin, dövdükleri kişilerin "Hindu" olduklarını anladıktan sonra muhabirleri darp etmeyi bıraktığını duyurdu. JK24x7 yerel kanalının bir muhabiri de vuruldu.

Ölen kişilerden biri olan Rahul Solanki'nin kardeşi de BBC'ye yaptığı açıklamada abisinin alışveriş için dışarı çıktığında bir grubun saldırısına uğradığını, kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğünü belirtti.